Der Alarm wurde gegen 21 Uhr ausgelöst. Das Feuer breitete sich innerhalb kurzer Zeit auf die Dachkonstruktion aus. Die Flammen waren noch aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen. Wegen des Ausmaßes des Brandes wurden zahlreiche Feuerwehrmannschaften alarmiert.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379925_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Auch Einsatzkräfte aus dem benachbarten Trentino rückten zur Unterstützung an. An den Löscharbeiten beteiligten sich Feuerwehrleute aus Ponte di Legno und Vezza d'Oglio sowie aus den Trentiner Orten Vermiglio und Ossana. Die Feuerwehr aus Vermiglio brachte eine Drehleiter zum Einsatz, außerdem wurden mehrere Löschfahrzeuge und Tanklöschfahrzeuge angefordert. Auch Rettungsdienste und Carabinieri waren vor Ort.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379928_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Während die Hotelgäste aus dem Gebäude gebracht wurden, kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen, die sich vor allem in der hölzernen Dachkonstruktion ausgebreitet hatten. Dabei kamen neben Löschwasser auch spezielle Löschschäume zum Einsatz, um eine weitere Ausbreitung des Feuers einzudämmen. Die Löscharbeiten dauerten die gesamte Nacht bis in die Morgenstunden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379931_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Anschließend konzentrierten sich die Feuerwehrleute auf die Sicherung des Gebäudes und die Kontrolle möglicher Glutnester. Die Schäden an dem Hotel sind erheblich. Besonders betroffen sind das Dach und das darüberliegende Mansardengeschoss.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379934_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Als mögliche Ursache wurde zunächst ein Kamin genannt. Diese Vermutung ist bislang jedoch nicht bestätigt. Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Ursprung des Feuers zu klären und das gesamte Ausmaß der Schäden festzustellen.