Flammeninferno in Milland: 2 Autos brennen aus

Es war 1.30 Uhr, als die Freiwillige Feuerwehr von Milland und die Bozner Berufsfeuerwehr alarmiert wurden: 2 geparkte Autos in der Oswald-von-Wolkenstein-Straße in Milland hatten Feuer gefangen. Ein Fiat Panda und ein Kleinbus brannten lichterloh, als die Wehrleute am Brandort eintrafen.Die Brandursache ist nicht bekannt. Die Autos brannten vollständig aus. Auch an der nahegelegenen Wand eines Wohnhauses entstanden durch das Feuer Schäden.Die Carabinieri ermitteln.