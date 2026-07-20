Nach bisherigen Rekonstruktionen und den Aussagen von Zeugen begann der Streit zunächst nur verbal, berichtet die italienische Tageszeitung „l'Adige“. Beleidigungen und lautes Geschrei seien der Eskalation vorausgegangen. Der Lärm habe sofort die Aufmerksamkeit jener Personen erregt, die sich in der Umgebung aufhielten.<BR \/><BR \/>Innerhalb weniger Sekunden habe sich die Situation verschärft. Zunächst soll es zu Schubsern und Faustschlägen zwischen den beiden Beteiligten gekommen sein. Danach sei der Streit weiter eskaliert: Einer der beiden Männer soll ein Stück Glas einer zerbrochenen Flasche genommen und damit auf den anderen eingeschlagen haben.<BR \/><BR \/>Mehrere Passanten schlugen daraufhin Alarm, bevor die Situation weiter außer Kontrolle geraten konnte. Der Angegriffene erlitt eine Verletzung im Halsbereich und verlor dabei viel Blut. Rettungskräfte trafen kurz darauf mit einem Krankenwagen am Ort des Geschehens ein. Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 30-jährigen Mann bolivianischer Herkunft. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.<h3>\r\nMann wurde auf Intensivstation verlegt <\/h3>Bei seiner Ankunft im Trienter Krankenhaus war der Mann noch bei Bewusstsein. Sein gesundheitlicher Zustand erwies sich jedoch als ernster als zunächst angenommen, weshalb er anschließend auf die Intensivstation verlegt wurde.<BR \/><BR \/>Auch die Polizei war vor Ort. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf, um den genauen Ablauf der Auseinandersetzung zu klären und weitere für die Rekonstruktion wichtige Informationen zu sammeln.<BR \/><BR \/>Der mutmaßliche Angreifer, ein 44-jähriger italienischer Staatsbürger, wurde in der Nähe des Mannes aufgefunden, den er kurz zuvor verletzt haben soll. Die Polizisten brachten ihn anschließend zur Quästur, wo er befragt und seine Identität festgestellt wurde. Beide an der Auseinandersetzung beteiligten Personen waren den Ordnungskräften bereits bekannt.