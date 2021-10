Flaute im Bett? So finden Sie zurück in ein Leben voller Lust

Wie überall auf der Welt, haben auch viele Südtirolerinnen und Südtiroler Sex-Probleme. Ob Erektionsstörungen, Orgasmus-Schwierigkeiten oder einfach Hemmungen, über Sex und die eigenen Wünsche zu sprechen: Die Themen sind so vielfältig und individuell, wie die Menschen selbst. Wie man diese Probleme in den Griff bekommt und zu einem lustvolleren Leben zurückfinden kann: Sexualberaterin Evelin Mahlknecht mit Praxis in Bozen hat es uns erklärt. + von Verena Stefenelli