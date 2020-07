Fleisch aus Südtirol und nicht vom Fließband

„Das ist moderne Sklavenhaltung und von A bis Z eine Sauerei“: Was den ruhigen und besonnenen Metzgermeister Alexander Holzner aus Lana so in Rage bringt, sind die Verhältnisse in den deutschen Fleischfabriken, die durch den massiven Corona-Ausbruch nun weltweit ins Visier geraten sind. Die Südtiroler Fleischproduktion sei eine „andere Welt“ – sozusagen der Gegenentwurf.

