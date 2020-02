Fleischverzicht in der Fastenzeit?

Der Aschermittwoch bildete den Auftakt der 40-tägigen Fastenzeit, die an die Tage erinnern soll, die Jesus betend und fastend in der Wüste verbrachte.Ob Süßigkeiten, Alkohol oder Zigaretten, in der Fastenzeit verzichten viele Christen auf ihr persönliches Wohlbefinden. Ab dem heutigen Freitag ist es unter den gläubigen Christen gang und gäbe in der Zeit vom Aschermittwoch bis hin zum Ostersonntag freitags kein Fleisch zu essen.Mit dem Verzicht versuchen Christen herauszufinden, was ihnen gut tut und was sie in einer Welt voller Angebote schon alles haben und im Alltag oft übersehen.

jno