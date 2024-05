„Fleximan“ offenbar gefasst: Metallarbeiter aus Padua angezeigt

Radarfallen abgesägt

Im Haus des aus der Provinz Padua stammenden Mannes wurde Werkzeug beschlagnahmt, das er für die Sabotage der Blitzer verwendet haben soll. Dem Mann werden Sabotage von Radarfallen in Bosaro am 19. Mai und 19. Juli 2023, in Corbola und in Taglio di Po am 24. Dezember 2023 sowie in Rosolina am 3. Jänner 2024 vorgeworfen.Der Metallarbeiter konnte dank Auswertung von Videoüberwachungskameras in den Gebieten identifiziert werden, in denen er die Blitzer außer Betrieb gesetzt hatte. Er hatte den Stützmast der Radarfallen mit einer „Flex“ genannten Trennscheibe abgesägt. Wegen Vandalismus und Beschädigung drohen ihm bis zu 3 Jahre Haft und eine Geldstrafe von 5000 Euro.In den vergangenen Monaten waren in Norditalien mehrere Radarfallen illegal deaktiviert worden. Begonnen hatte alles in der Provinz Rovigo in Venetien. Dort hatte im Mai 2023 ein Unbekannter mithilfe eines Winkelschleifers eine Radarfalle abgesägt. Seitdem gab es Dutzende solcher Fälle krimineller Sachbeschädigung.Jüngst fand die Polizei in der Provinz Padua an einer abgesägten Radarfalle dieses Bekennerschreiben: „ Fleximan sta arrivando“ („ Fleximan kommt“).Um den Unbekannten ist ein Kult entstanden. In den sozialen Netzwerken wurde er als „Robin Hood der Autofahrer“ gefeiert. Insgesamt sind inzwischen 24 Geräte zerstört worden – auch in der Lombardei und im Trentino. Über ein halbes Dutzend Staatsanwaltschaften beschäftigen sich mit den Fällen.