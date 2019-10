Fliegerbombe: Am Sonntag, 20. Oktober, wird entschärft – Zehntausende betroffen

Die Fliegerbombe, die in Bozen am Mittwoch nahe der Loreto-Brücke gefunden worden war, wird am Sonntag, 20 Oktober, entschärft. Über 4000 Personen müssen evakuiert werden, etwa 60.000 weitere dürfen für den Zeitraum der Entschärfung ihre Wohnungen nicht verlassen.