Der Sprengkörper wiegt 227 Kilogramm. Sprengkörper-Beseitiger der italienischen Armee untersuchten die Bombe und leiteten erste Sicherungsmaßnahmen ein. <BR \/><BR \/>Vorgesehen sind in den nächsten Tagen die Entschärfung der Zünder und anschließend die kontrollierte Sprengung der Bombe durch die Armee. Die Bauarbeiten auf der Bahnstrecke, die zur Hochgeschwindigkeitslinie Mailand-Venedig gehört, wurden zunächst gestoppt. <BR \/><BR \/>Termin und Ablauf des sogenannten „Bombentages“ zur Entschärfung des Sprengkörpers müssen noch von der Präfektur Verona festgelegt werden. Für die Arbeiten muss das Gebiet rund um den Fundort geräumt werden. Die Anwohner im betroffenen Radius müssen ihre Wohnungen vorübergehend verlassen.<BR \/><BR \/>Im vergangenen Jänner war eine Fliegerbombe im südlichen Bereich von Rovereto entschärft worden. Der Kriegsblindgänger wurde nach der Entschärfung in einen Steinbruch bei Ala transportiert, wo er unter Sicherheitsvorkehrungen gesprengt wurde. Mehr als 6.000 Einwohner wurden evakuiert. Der Einsatz erforderte die Beteiligung von über 200 Personen. Auf Anordnung des Regierungskommissariats wurde unter anderem der Bahnverkehr zwischen den Bahnhöfen Ala und Trient vorübergehend eingestellt worden.