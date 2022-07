Fliegerbombe: Entschärfung nicht vor dem 17. Juli

Die Baustelle für den neuen Tunnel in der Südtiroler Straße birgt viele Überraschungen: Ob Asbest oder Bombenfunde, der Untergrund im Bereich zwischen Verdiplatz und Perathonerstraße erfordert immer wieder das Eingreifen von Spezialeinheiten.Gestern sollten Fachleute sich ein genaueres Bild davon machen, um welchen Bombentyp es sich beim jüngsten Fund handelt. „Auch sollte genauer untersucht werden, in welchem Zustand die Bombe, sprich die Zünder, sind“, sagt Vizebürgermeister und Zivilschutzstadtrat Luis Walcher. Die starken Regenfälle, die es bis zum Nachmittag in Bozen gab, haben eine genauerer Untersuchung aber verhindert. Deshalb stand auch gestern noch nicht fest, wie aufwendig die Entschärfung der Bombe sein wird. Jedenfalls rechnet die Stadtverwaltung damit, dass es vor dem 17. Juli nicht zu einer Entschärfungsaktion kommen wird. Klarheit darüber wird es erst heute geben, wenn der Zustand der Bombe überprüft wurde. Dann werden sich Regierungskommissariat und Entschärfungskommando auf einen Termin einigen. Sowohl Walcher als auch Bürgermeister Renzo Caramaschi hoffen jedoch, dass die Entschärfung mit so wenig Aufwand und Unannehmlichkeiten wie möglich verbunden sein wird.Zur Erinnerung: Bei der jüngsten Entschärfung eines Kriegsreliktes in Bozen im Jänner 2021 mussten weite Teile der Altstadt evakuiert werden , da dort die sogenannte rote Zone eingerichtet wurde. Auch musste der gesamte Bus- und Bahnverkehr eingestellt werden. „Wir hoffen sehr, dass der Zustand der Bombe einen möglichst kleinen Evakuierungsradius erforderlich macht“, betonte Walcher gestern. Die Bürger sollten jetzt, in der Ferienzeit, so wenig wie möglich von der Aktion zu spüren bekommen. Im Jänner 2021 mussten sich 4800 Bürger für einige Stunden aus der Altstadt heraus begeben, bis die Bombe entschärft war.Die Entschärfung von Kriegsrelikten ist für die Bozner nichts Neues mehr: Neben der Bombe, die im Jänner 2021 beim Bahnhofspark gefunden wurde, machte das Heer im September 2020 eine Bombe am Verdiplatz unschädlich. Im Oktober 2019 wurde eine Fliegerbombe bei der Loretobrücke gefunden. Alle Entschärfungen gingen ohne Zwischenfälle über die Bühne.