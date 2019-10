Fliegerbombe in Bozen: Alles was Sie wissen müssen – UPDATE

Das wichtigste zuerst: Sowohl in der roten, wie auch in der gelben Sperrzone dürfen sich Personen während der Entschärfung der Fliegerbombe von 9.15 Uhr bis ca.11.30 Uhr außerhalb der Häuser befinden.

Der Rote Sperrbereich muss von den Bewohnern verlassen werden, im Gelben Sperrbereich können Bewohner zu Hause bleiben.





Bozens Bürgermeister und Vizebürgermeister fordern die Bevölkerung auf, die Anweisungen zu befolgen, denn es geht um die eigene Sicherheit und die Sicherheit der Mitbürger.Der Gemeindezivilschutz, die Stadtpolizei und die zuständigen Gemeindeämter arbeiten bereiten die Evakuierung der Bewohner in der ROTEN ZONE vor und sind für die Überwachung der GELBEN ZONE zuständig.Damit die Sprengmeister des Militärs die Entschärfung der Bombe durchführen können, müssen alle Personen, die in einem Umkreis von 500 Meter vom Fundort wohnen, aus Sicherheitsgründen bis spätestens 08.30 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Der Umkreis von 500 m vom Fundort wird als ROTE ZONE bezeichnet. Von der Evakuierung sind 3.929 Personen betroffen.Alle Personen, die außerhalb der roten Zone, aber in einem Umkreis von 1.830 m vom Fundort der Fliegerbombe (GELBE ZONE) wohnen, müssen während der Bombenentschärfung in ihren Wohnungen bleiben. Die Bombenentschärfung beginnt um 09.00 Uhr und wird voraussichtlich um 11.30 Uhr abgeschlossen sein.Sonntag, 20 Oktober 2019Beginn der Bombenentschärfung: 9.15 UhrEnde der Bombenentschärfung: ca. 11.30 UhrBeginn der Bombenentschärfung: 1 Minute langer HeultonNachrichtenübertragung über die RadiostationenEnde der Bombenentschärfung: 15 Sekunden langer SirenentonNachrichtenübertragung über die RadiostationenIm Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle der Fliegerbombe: 3929 ansässige Bürgerinnen und Bürger (2010 Männer und 1919 Frauen)Evakuierung der Personen von 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr.Bitte ab 8.30 Uhr keine Aufzüge benützen. Es kann zu Ausfällen am Telefonnetz und am Mobilfunknetz kommen. Es wird empfohlen, die Fenster der Wohnungen offen zu lassen.Information der Bevölkerung: An allen Hauseingängen (836 insgesamt) in der ROTEN ZONE werden von den Mitarbeitern der Funknotrufgruppe (GOER) die Hinweise über die Bombenentschärfung aufgehängt.Evakuierungszentrum in der Stadthalle in der Reschenstraße: Die evakuierten Personen werden von Mitarbeiter/innen des Roten Kreuzes und der Alpini (A.N.A.) betreut. Es werden warme Getränke ausgegeben, es steht ein Automat mit Getränken und Snacks zur Verfügung, es werden Tische und Stühle aufgestellt und es gibt Feldbetten mit Decken.Trasport von kranken oder gehbehinderten Personen in dasEvakuierungszentrum: Vormerkung unter der Telefonnummer des Weißen Kreuzes und des Roten Kreuzes: 0471 444444, innerhalb Freitag, 18. Oktober 2019, 12.00 Uhr.Es gilt ein Fahrverbot für Fahrzeuge und Fahrräder und ein Ausgehverbot für Fußgänger.Die Sasa AG hat eine SONDERFAHRT von der ROTEN ZONE zum EVAKUIERUNGSZENTRUM eingerichtet: Abfahrt um 8.15 Uhr am Bahnhofsplatz, Haltestellen am Waltherplatz, Dominikanerplatz, Sparkassenstraße und Weiterfahrt bis zum Evakuierungszentrum in der Reschenstraße.Die Bewohner der GELBEN ZONE müssen ab 09.00 Uhr und bis zum Ende der Bombenentschärfung in ihren Wohnungen bleiben. Die Fenster müssen geschlossen bleiben. Alle Personen müssen sich während der Bombenentschärfung in geschlossenen Räumen aufhalten. Es gilt ein Fahrverbot für Fahrzeuge und Fahrräder und ein Ausgehverbot für Fußgänger.Am Sonntag, 20. Oktober 2019 am Vormittag bleiben alle gemeindeeigenen Sportanlagen geschlossen. Davon ausgenommen sind der Reitstall in Bozen Süd und die Tennisplätze ENDAS in Sigmundskron.Am Sonntag, 20. Oktober 2019 am Vormittag bleiben alle Gemeindegebäude, in denen Bibliotheken, Museen und andere Kulturbetriebe untergebracht sind, geschlossen. Davon ausgenommen ist die Stadtviertelbibliothek Firmian.Am Sonntag, 20. Oktober 2019 am Vormittag dürfen in der ROTEN ZONE und in der GELBEN ZONE keine Messen und religiösen Veranstaltungen abgehalten werden.Einstellung des öffentlichen PersonennahverkehrsDer letzte Bus der SASA AG verlässt um 08.44 Uhr die GELBE ZONE.In der ROTEN ZONE und in der GELBEN ZONE gilt ein Fahrverbot für Stadtbusse, Überlandbusse, Fernbusse, Taxis usw.Der Zugbahnhof bleibt während der Bombenentschärfung geschlossen und es verkehren keine Züge.Während der Bombenentschärfung wird der Verkehr auf der Brennerautobahn A 22 und der Brennerstaatsstraße unterbrochen. Auf der Brennerautobahn A22 wird der Verkehr um 8.45 Uhr gestoppt. Auf der Südspur wird vor der Ausfahrt BZ Nord eine Verkehrssperre eingerichtet, auf der Nordspur vor der Ausfahrt BZ Süd. Die zwei Ausfahrten werden ab 8.45 Uhr für den Verkehr gesperrt. Man kann in BZ Süd auf die Autobahn auffahren, allerdings nur in Richtung Süden (Trient); in BZ Nord kann man nur in Richtung Brenner auffahren. Von Norden kommend ist die letzte Ausfahrt von der Autobahn die Ausfahrt Klausen, von Süden kommend die Ausfahrt Auer-Neumarkt. Wer nicht von der Autobahn abfahren möchte, muss die Verkehrssperre, die während der Bombenentschärfung gilt, auf der Autobahn abwarten.Auch telefonisch können bis Freitag, 18. Oktober 2019 Informationen eingeholt werden. Grüne Nummer der Stadtgemeinde Bozen 0471 997594 (08.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 17.30 Uhr).Am Sonntag, 20. Oktober 2019 bleibt das Verkehrsamt der Stadt Bozen wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg geschlossen. Die Gäste, die in einem der Hotels untergebracht sind, die in der ROTEN ZONE liegen (ca. 800 Betten), müssen ihre Zimmer verlassen. Das Verkehrsamt hat für die Gäste zwei Ausflüge organisiert: eine Dolomitenrundfahrt oder eine Herbstwanderung über den Salten.

