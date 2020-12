Fliegerbombe in Bozen: Entschärfung am 10. Jänner

Am 28. Dezember hat die entscheidende Sitzung in Sachen Bombenentschärfung stattgefunden. Bekanntlich wurde am 22. Dezember eine weitere Fliegerbombe in der Nähe der ehemaligen Handelskammer gefunden. Nun steht das Entschärfungsdatum fest: Am 10. Jänner werden die Feuerwerker des Heeres anrücken – bereits zum dritten Mal in diesem Jahr.Die Bozner sind es schon fast gewohnt: 2 Bombenentschärfungen haben sie 2020 schon überstanden. Nun folgt ein weiteres Eingreifen der Feuerwerker des Italienischen Heers. Allerdings nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst am 10. Jänner, berichtet Vizebürgermeister Luis Walcher.Am heutigen Dienstag wird geklärt, ob die Evakuierung wirklich wieder im Umkreis von 500 Metern erfolgen muss oder ob der Radius verkleiner werden kann, um vor allem die beiden Altersheime in der Zone auszusparen.Die Kälte und die Covid-Infektionsgefahr seien als Risikofaktoren für die Senioren bei der Entscheidung mit einzubeziehen, betont Walcher.

pir/stol