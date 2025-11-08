Nach einer ersten Rekonstruktion schlug gegen 4 Uhr morgens ein Passant Alarm, nachdem er die Hilferufe der 35-Jährigen gehört und den Notruf 112 gewählt hatte. Polizeistreifen eilten zum Tatort. Die Beamten fanden zwei ausländische Männer und brachten sie auf das Polizeipräsidium. Das Opfer, eine Frau aus Panama, wurde ins Krankenhaus Careggi gebracht.<BR \/><BR \/>Laut Ermittlungen kam es auf einer Straße im Stadtzentrum zwischen der Via Tornabuoni und der Piazza Santa Maria Novella zur Vergewaltigung.