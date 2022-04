Florenz scheitert im Kampf um Helmpflicht für E-Tretroller

Nach Ansicht des Gerichts gehört die Helmpflicht für Erwachsene nicht zu den Pflichten, die Gemeinden auf Grundlage der Straßenverkehrsordnung „aus Gründen der öffentlichen Sicherheit“ durch Verordnung vorschreiben können. Der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, reagierte empört: „Wir nehmen den Gerichtsbeschluss zur Kenntnis, aber wir werden uns weiterhin für Verkehrssicherheit einsetzen. Wir wollen die Benutzung von Motorrollern mit den höchstmöglichen Sicherheitsbedingungen garantieren, wozu auch der Helm gehört!“Nardella plant einen Rekurs beim Staatsrat, der letzten Instanz von Italiens administrativer Justiz. Die Gemeinde Florenz forderte das Parlament in Rom auf, Regeln für die sichere Nutzung von E-Tretrollern einzuführen.Die beiden Unternehmen, die seit Dezember 2020 in Florenz E-Tretroller vermieten, befürchten, dass die Helmpflicht potenzielle Kunden davon abhalten könnte. Die Tretroller seien nicht wie Motorroller mit kleinen Kofferräumen ausgestattet, in denen die Helme verstaut werden könnten.Ab 1. Juli 2022 müssen E-Tretroller, die nach diesem Datum in Italien auf den Markt kommen, mit Pfeilen zum Anzeigen von Abbiegeabsichten und Bremsen an beiden Rädern ausgestattet sein. Alle anderen E-Tretroller müssen bis zum 1. Jänner 2024 umgerüstet sein. Auf eine Helmpflicht wird vorerst verzichtet. E-Tretroller müssen auch kein Nummernschild haben.Die Zahl der E-Tretroller hat in Zeiten der Pandemie stark zugenommen. Viele Menschen meiden die öffentlichen Verkehrsmittel, in denen strenge Regeln eingehalten werden müssen, und setzen daher auf diese Art der Mobilität. Dabei kam es zuletzt wiederholt zu Unfällen mit den Elektro-Gefährten.