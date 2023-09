Florian Nussbaumer (23) wurde überfahren – Verdächtiger soll Spuren verwischt haben

Der Verdächtige soll versucht haben, die Arbeit der Ermittler zu verzögern

wurde am Sonntag, wenige Stunden nachdem das Unglück geschah, bei dem Florian Nussbaumer ums Leben kam, ein 25-jähriger Mann aus dem Sarntal festgenommen. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Tötung unter erschwerten Umständen ermittelt.Im Zuge der Ermittlungen der Carabinieri, stellte sich nämlich heraus, dass ein 25-Jähriger, der mit einem Motocross-Motorrad an einer Veranstaltung in Sarnthein teilgenommen hatte, auf dem Heimweg Florian Nussbaumer, der ebenfalls als Zuschauer bei der Veranstaltung war, überfahren hatte.Die Carabinieri fanden Spuren eines Dirtbikes und begaben sich daraufhin zur Wohnung des mutmaßlichen Täters.Der Verdächtige soll laut Carabinieri unter anderem versucht haben, die Arbeit der Ermittler zu verzögern. Er soll die durch den Unfall beschädigten Motorradteile ausgetauscht und diese im Wald versteckt haben.Wie berichtet, sitzt der 25-Jährige mittlerweile im Hausarrest.