Flucht auf gestohlenem Motorrad: Mann festgenommen

Die Ordnungshüter waren Montagnacht in die Achille-Grandi-Straße gerufen worden: Anrainer hatten mehrere Personen gemeldet, die auf einem Motorrad eines japanischen Herstellers mit erhöhter Geschwindigkeit die Straße entlangfuhren.Beim Eintreffen der Carabinieri nahmen 2 Personen umgehend Reißaus. Der Motorradlenker hingegen wartete, bis sich einer der Carabinieri näherte, nur um dann in voller Geschwindigkeit die Flucht anzutreten.Weit kam er jedoch nicht: Nur wenig später konnten die Carabinieri den Mann, einen 24-Jährigen ohne festen Wohnsitz, einholen und festnehmen – obwohl sich dieser zur Wehr setzte und dabei auch den Motorradhelm einsetzte.Neben Widerstand gegen Amtsträger muss sich der junge Mann auch wegen Hehlerei vor Gericht verantworten: Das Motorrad, auf dem er angehalten worden war, war Anfang Juli in Bozen als gestohlen gemeldet worden.Das Motorrad wurde seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben, der 24-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.