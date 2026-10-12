Ein 43-jähriger Mann aus Bruneck hat versucht, sich einer Kontrolle der Carabinieri zu entziehen. Nachdem er in Mühlen in Taufers zum Anhalten aufgefordert worden war, beschleunigte er mit seinem 125-Kubikzentimeter-Motorrad und flüchtete in Richtung Gais. Die Carabinieri von Bruneck nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn schließlich stellen.<h3>\r\nFlucht endete im Wald<\/h3>Der Motorradfahrer setzte seine Flucht über eine Forststraße im Wald fort. Dort ließ er sein Fahrzeug zurück und versuchte, sich in der dichten Vegetation zu verstecken. Da das unwegsame Gelände eine Weiterfahrt mit dem Dienstwagen nicht zuließ, suchten die Carabinieri zu Fuß weiter. Anhand der Spuren fanden sie den Mann schließlich, als er sich zwischen einigen Felsblöcken versteckt hielt.<h3>\r\nFührerschein bereits auf unbestimmte Zeit ausgesetzt<\/h3>Bei den anschließenden Ermittlungen stellten die Beamten mehrere Verstöße fest. Der 43-Jährige war mit einem Führerschein unterwegs, der aufgrund einer früheren Maßnahme bereits auf unbestimmte Zeit ausgesetzt worden war.<BR \/><BR \/>Auch das Motorrad wies mehrere Unregelmäßigkeiten auf: Es war auf eine dritte Person zugelassen, verfügte weder über eine gültige Haftpflichtversicherung noch über die vorgeschriebene regelmäßige Überprüfung. Zudem war das Kennzeichen offenbar mit Klebeband manipuliert worden, um die Buchstaben- und Zahlenkombination zu verändern.<BR \/><BR \/>Bei einer Personenkontrolle fanden die Carabinieri außerdem eine geringe Menge einer Substanz, bei der es sich vermutlich um Kokain handelt.<h3>\r\nFahrzeug und Kennzeichen beschlagnahmt<\/h3>Der Mann wurde wegen der festgestellten Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung beanstandet. Dazu zählen unter anderem das Missachten einer Kontrolle, die Manipulation des Kennzeichens und das Fahren ohne Versicherungsschutz.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri zogen den Führerschein im Hinblick auf einen möglichen endgültigen Entzug ein. Zudem beschlagnahmten sie das Motorrad auf verwaltungsrechtlicher Ebene, die mutmaßliche Droge sowie das gefälschte Kennzeichen im Rahmen eines strafrechtlichen Verfahrens.