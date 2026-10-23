Der Vorfall trug sich in den vergangenen Tagen in der Bahnhofstraße in Burgstall auf der Höhe der Tankstelle „San Marco Petroli“ zu. Eine Streife der Ortspolizei Lana wollte den 78-jährigen Mann, der den Sicherheitskräften bereits bekannt war, am Steuer eines alten Fiat kontrollieren. <BR \/><BR \/>Anstatt jedoch dem Haltebefehl der Polizisten Folge zu leisten, gab der Senior Gas und versuchte, sich der Überprüfung durch die Flucht zu entziehen.<h3>\r\nVersteck direkt vor den Augen der Carabinieri<\/h3>Seine Flucht nahm jedoch ein unerwartetes Ende: Um die Verfolger abzuschütteln, bog der 78-Jährige auf einen privaten Parkplatz ab, um sein Fahrzeug dort zu verstecken. Ironie des Schicksals: Die gewählte Parkfläche befand sich genau gegenüber der Carabinieri-Station von Burgstall.<BR \/><BR \/>Die in der Kaserne anwesenden Carabinieri bemerkten die auffällige Szene und die heranfahrende Ortspolizei sofort. Die Militärs griffen umgehend ein und blockierten das Fahrzeug des Flüchtenden, sodass eine Weiterfahrt unmöglich war.<h3>\r\nOhne Führerschein und mit gefälschtem Dokument unterwegs<\/h3>Bei der anschließenden Überprüfung zeigte sich rasch, warum der Senior das Weite gesucht hatte: Dem 78-Jährigen war der Führerschein wegen früherer Übertretungen bereits entzogen worden; er saß folglich ohne Fahrerlaubnis am Steuer. Bei der Kontrolle händigte er den Carabinieri schließlich einen gefälschten Führerschein aus, um die Beamten zu täuschen.<BR \/><BR \/>Das gefälschte Dokument wurde umgehend beschlagnahmt und wird nun einer technischen Analyse unterzogen. Gegen den 78-Jährigen wurde Anzeige wegen der Verwendung gefälschter Dokumente sowie wegen Missachtung von Haltebefehlen erstattet. Zudem erwarten ihn wegen wiederholten Fahrens ohne Führerschein saftige Geldstrafen.