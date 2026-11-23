Am Freitagabend verhielt sich ein Mann auf dem Bozner Pfarrplatz beim Anblick der Einsatzkräfte verdächtig und wollte die Flucht ergreifen. Dabei ließ der 26-Jährige ein Päcken fallen – darin befanden sich rund 30 Gramm Haschisch und eine Dosis Kokain. Der bereits polizeibekannte Mann wurde angezeigt. <BR \/><BR \/>Später beobachtete eine Streife auf dem Lino-Ziller-Platz einen 20-jährigen Tunesier dabei, wie er ebenfalls zwei Päckchen wegwarf. Sie enthielten insgesamt fünf Gramm Kokain. Auch gegen ihn wurde Anzeige erstattet.<BR \/><BR \/>Bei einer weiteren Kontrolle am Freitagabend fanden Beamte bei einem 21-jährigen Tunesier ein etwa 35 Gramm schweres Stück Haschisch. Er hält sich laut Polizei legal in Italien auf und wurde ebenfalls auf freiem Fuß angezeigt.<BR \/><BR \/>Am Samstagnachmittag meldete eine Restaurantmitarbeiterin in der Altstadt, eine Frau habe 60 Euro aus der Kasse genommen und sie beim anschließenden Fluchtversuch geschubst. Die Polizei hielt die 56-jährige Deutsche an und zeigte sie wegen versuchten räuberischen Diebstahls an.<BR \/><BR \/>Zusätzlich wurden drei italienische Staatsangehörige wegen versuchter Diebstähle in Bekleidungsgeschäften angezeigt. Fünf weitere ausländische Staatsangehörige wurden angezeigt, weil sie sich trotz eines Ausweisungsbescheids in Bozen aufgehalten hatten. <BR \/><BR \/>Die Staatspolizei sowie Carabinieri, Finanzpolizei und Stadtpolizei kontrollierten vergangenes Wochenende in Bozen insgesamt 360 Personen und 51 Fahrzeuge – dabei hagelte es insgesamt zwölf Anzeigen.