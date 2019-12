Flüchtlinge meiden Zug über den Brenner

Am Sitz der Eisenbahnpolizei der Regionen Veneto und Trentino-Südtirol in Verona haben sich Bahnpolizisten aus Deutschland, Österreich und Bozen zu einer Sitzung getroffen. Thema waren die Kontrollen der illegalen Einwanderer in den Zügen über den Brenner.