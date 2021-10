Flüchtlinge: Sea-Watch 3 darf mit 407 Migranten auf Sizilien landen

„Nach viel Leid können die Menschen an Bord endlich in Europa landen“, so die NGO. Die Menschen waren in den vergangenen Tagen bei mehreren Einsätzen im Mittelmeer gerettet worden.An Bord befinden sich 90 Frauen und 152 Minderjährige, 109 davon sind unbegleitet. Unter den Flüchtlingen befindet sich auch ein Baby, das wenige Tage alt ist. Eine schwangere Frau und ihre minderjährige Schwester wurden bereits ausgeschifft. Die Migranten sollen nach der Landung in Pozzallo an Bord eines Quarantäneschiffes gehen.Eine schwangere Frau, die in den vergangenen Tagen das Schiff verlassen hatte, brachte am Donnerstag im Krankenhaus der sizilianischen Stadt Trapani ein Mädchen zur Welt.Die Menschen versuchen meist von den Küsten Tunesiens oder Libyens über das Mittelmeer in die EU zu gelangen. Sie sind auf der Flucht oder erhoffen sich dort ein besseres Leben. Immer wieder kommt es auf den gefährlichen Überfahrten zu Unglücken mit Todesopfern. Mitunter greifen die Küstenwachen der nordafrikanischen Länder die Menschen auf und bringen sie wieder zurück.

apa