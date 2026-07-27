Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA meldete, fühlten sich sechs der neun Flugbegleiter unwohl und klagten über Schwindel sowie weitere gesundheitliche Beschwerden. American Airlines erklärte gegenüber dem Fachportal Simple Flying, dass an Bord ein ungewöhnlicher Geruch wahrgenommen worden sei. Nach der Landung wurden die betroffenen Besatzungsmitglieder sowie ein Passagier von Rettungskräften untersucht.<BR \/><BR \/>Der Flug war am Samstag gegen 12.40 Uhr Ortszeit in Rom gestartet und sollte nach einer Flugzeit von rund neun Stunden Philadelphia erreichen. Die Ursache des Vorfalls wird derzeit untersucht.