Flughafen Bratislava verdient sein Geld nun als Parkplatz

Bis zu 72 Bombardier-Maschinen von Eurowings, AUA und anderen Fluglinien sollen in Bratislava auf bessere Zeiten warten und dafür Parkgebühren berappen, schreibt die slowakische Nachrichtenagentur TASR.Abgesehen von den niedrigen Kosten – 1500 Euro im Monat – ist die AUA-Tochter Austrian Technik Bratislava mit ihren 300 Mitarbeitern ein starken Grund für das Grounding der Dash-Maschinen in Bratislava. Denn das Unternehmen übernimmt die Wartung und die Pflege während der langen Flugpause.Derzeit stehen 15 Eurowings und 4 AUA-Flieger bereits in Bratislava, die AUA wird alle 17 Dash-Maschinen nach Bratislava bringen. Die Ausmusterung der Flugzeuge ist in den kommenden 3 Jahren geplant. Weitere 40 Maschinen einer anderen Fluggesellschaft sollen folgen.

apa