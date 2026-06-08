Zuvor hatte der Flughafen am Sonntagabend mitgeteilt, dass der Betrieb vorübergehend eingestellt worden sei. „Der Tower am Flughafen München wurde um 20:33 Uhr aufgrund von Brandgeruch evakuiert“, hieß es auf der Webseite. „Die Deutsche Flugsicherung hat den Flugbetrieb bis auf weiteres gestoppt.“ Rund zwei Stunden später gab es allerdings bereits wieder einzelne Starts. Als Ursache des Alarms wurde zwischenzeitlich ein Defekt in einem Lüfter entdeckt, ein Bauteil wurde ausgewechselt.<h3>\r\nEinige Flüge wurden komplett annulliert<\/h3>Ob der Zwischenfall dann auch am Montag tagsüber noch Auswirkungen auf den Flugbetrieb haben wird, stand zunächst ebenfalls nicht fest. Einige Flüge wurden auch komplett annulliert. Eine genaue Zahl gab es dazu nicht.<BR \/><BR \/>Zwar war am Sonntag der letzte Tag der bayerischen Schul-Pfingstferien, der Hauptreiseverkehr sei zu dieser Zeit aber bereits vorbei gewesen. Die meisten Flüge mit Urlaubern seien schon vorher den Tag über abgefertigt worden. Die Anzeigetafeln im Flughafen und der Online-Flugplan zeigten am Abend dennoch noch viele verspätete und einige annullierte Flüge an.<h3>\r\nUrsache des Brandgeruchs war ein technisches Bauteil der Lüftungsanlage des Towers<\/h3>Als Ursache des Brandgeruchs wurde ein technisches Bauteil der Lüftungsanlage des Towers entdeckt. „Das wurde gewechselt und damit ist alles wieder gut“, sagte Flughafensprecher Robert Wilhelm. Nach seinen Angaben hatten die Fluglotsen zuvor am Tower zwar Brandgeruch festgestellt, es sei aber kein Feuer und auch kein Rauch gesehen worden. Daraufhin wurde die Feuerwehr zur Klärung der Ursache alarmiert.<BR \/><BR \/>Die Fluglotsen im Tower eines Flughafens geben den Piloten von startenden, landenden und rollenden Flugzeugen Anweisungen. Sie verhindern, dass Flugzeuge sich zu nahekommen und haben Sichtkontakt auf das gesamte Vorfeld und die Start- und Landebahnen. Flugzeuge, die gerade nicht in unmittelbarer Flughafennähe unterwegs sind, werden nicht aus dem Tower gesteuert, für sie gibt es eigene Kontrollzentren.<BR \/><BR \/>Die Deutsche Flugsicherung betreibt vier davon in Deutschland, eines ist ebenfalls auf dem Gelände des Münchner Airports. Nach Angaben des Flughafensprechers gibt es in München neben dem großen, von dem Alarm betroffenen Haupttower, auch noch einen kleinen Nebentower. Von diesem könne in solchen Situation auch Verkehr des Flughafens abgefertigt werden.<BR \/><BR \/>Im europäischen Vergleich liegt der Flughafen München bei den Flugbewegungen auf Platz acht unter den größten Flughäfen Europas, wie es im Statistischen Jahresbericht 2025 von Munich Airport heißt. Auf dem Flughafen gibt es dessen Webseite zufolge 150 Shops und 60 Restaurants.