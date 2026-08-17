„Das hätte einen Feuerball mit hunderten Todesopfern geben können, wenn die Piloten die Maschine nicht noch hochgezogen hätten“, sagt Luftfahrt-Experte Heinrich Großbongardt der Deutschen Presse-Agentur. Auch außerhalb des Flughafengeländes seien Menschen in Gefahr gewesen.<BR \/><BR \/>Die Boeing 787 der Vietnam Airlines war am Samstagnachmittag erst hinter dem Ende der Südbahn abgehoben. Videos vom Start zeigen mächtige Staubwolken und Erschütterungen in der Kabine. Nach Informationen der Plattform „Aviation Herald“ blockierten zudem vor dem Start mindestens die Bremsen auf der rechten Seite des Jets.<BR \/><BR \/>Wegen der geringen Startgeschwindigkeit setzte das Heck des Flugzeugs auf und wurde schwer beschädigt. Bei der späteren Rückkehrlandung auf der Nordbahn wurden zudem die Reifen des Hauptfahrwerks zerfetzt. Die Passagiere sind laut Flughafen unverletzt mit Bussen in das Flughafengebäude gebracht worden.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https:\/\/www.instagram.com\/reel\/DcEEPyiMN0H\/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https:\/\/www.instagram.com\/reel\/DcEEPyiMN0H\/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an<\/div><\/div><div style="padding: 12.5% 0;"><\/div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"><\/div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"><\/div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"><\/div><\/div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"><\/div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https:\/\/www.instagram.com\/reel\/DcEEPyiMN0H\/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Ein Beitrag geteilt von AeroTOTAL (@aero.total)<\/a><\/p><\/div><\/blockquote> <script async src="\/\/www.instagram.com\/embed.js"><\/script><\/div>\n<BR \/><h3>\r\nStart nicht abgebrochen<\/h3>Den genauen Hergang des Unfalls müsse nun die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung klären, sagte Großbongardt. Mit Hilfe der Flugdatenschreiber und Voicerecorder müsse geklärt werden, was sich im Cockpit abgespielt hat. Das werde Monate dauern. Zum Beispiel stelle sich die Frage, warum die Crew den Start nicht rechtzeitig abgebrochen habe. Die Münchener Bahn enthalte dafür mit 4.000 Meter Länge eigentlich ausreichend Sicherheitsreserven.<BR \/><BR \/>Für grundsätzliche Zweifel an der Dreamliner-Reihe des US-Herstellers Boeing gebe der Vorfall keinen Anlass, sagt der Experte, der bis 2004 Deutschland-Sprecher des Unternehmens war. „Die 787 ist ein absolut sicheres Verkehrsflugzeug.“ Zuletzt war ein Lufthansa-Jet dieses Typs am Frankfurter Flughafen auf die Nase gefallen, weil im Stand das Bug-Fahrwerk eingeknickt war. Grund war hier ein Wartungsfehler.<h3>\r\nFlugschreiber werden untersucht<\/h3> Die Untersuchungen der Ursache laufen derzeit auf Hochtouren. Die Fluggesellschaft bestätigte ein „technisches Problem“ – und entschuldigte sich „aufrichtig für die entstandenen Unannehmlichkeiten“. Die Flugbesatzung habe alle vorgeschriebenen Verfahren eingehalten.<BR \/><BR \/>Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung seien am Wochenende vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher. Die Flugschreiber seien sichergestellt und nun auf dem Weg nach Braunschweig. Die Untersuchung werde mehrere Wochen in Anspruch nehmen, dann werde es zunächst einen Zwischenbericht geben.<BR \/><BR \/>Eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) bestätigte, dass bei dem Start die Befeuerung – Lichtzeichen – hinter der Startbahn beschädigt wurde. Das spreche dafür, dass die Maschine zu spät abhob. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte darüber berichtet. Die Entscheidung, dann wieder nach München zurückzukehren, sei im Cockpit getroffen worden, sagte die Sprecherin. Eine Umkehr zum Startflughafen sei ein gängiges Prozedere.<BR \/><BR \/>Der Pilot habe vor der Landung in mehreren Schleifen den Flughafen überflogen und 60 Tonnen Kerosin abgelassen – die Maschinen können unmittelbar nach dem Start zu schwer für die Landung sein. Zweimal habe die Maschine im Tiefanflug den Flughafen überflogen, damit mögliche Schäden am Fahrwerk vom Boden aus festgestellt werden konnten.