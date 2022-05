Flugrettung: Rekordsumme von 29.000 Euro für Mitmenschen in Not

Dariz erinnerte auch daran, dass dank der Flugrettung und ihrer vorbildlichen Kalenderaktion seit 2007 etwa 290.000 Euro für Menschen in Not eingegangen seien. „Damit konnte bis jetzt 75 bäuerlichen und nicht bäuerlichen Familien geholfen werden“, betonte Dariz.Zudem erinnerte Obmann Dariz an die eingegangenen Spenden im Vorjahr von etwa 1,25 Millionen Euro und an die gewährten Unterstützungen in Höhe von etwa 1,206 Millionen Euro. „Die Spenden kommen zu 100 Prozent bei den Betroffenen an“, betonte der BNF-Obmann.Bei der Mitgliederversammlung vor dem Jahresrückblick war der Vorstand per Akklamation im Amt bestätigt worden: Sepp Dariz, Monika Brigl, Gertraud Gemassmer, Karin Höller, David Hofer, Katherina Mittermair und Georg Reden als vollwertige Mitglieder sowie Leopold Kager und Paul Steger als kooptierte Mitglieder ohne Stimmrecht bilden auch in den nächsten 4 Jahren den Vorstand des Bäuerlichen Notstandsfonds (BNF) „Menschen helfen“.Bei der konstituierenden Sitzung, die ansteht, dürfte Dariz als Obmann und Brigl als seine Stellvertreterin wiedergewählt werden.