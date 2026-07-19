<BR \/><BR \/>Gegen 8.30 Uhr versuchte der Pilot nach ersten Erkenntnissen eine Notlandung in der Nähe des Flugplatzes Ca' Quinta, berichten lokale Medien. Das Flugzeug, eine Maschine vom Typ Tecnam P2002 JF Sierra, setzte zunächst auf, sprang wieder auf und kam schließlich mit der Nase in einem Graben zum Stillstand.<BR \/><BR \/>Ein Landwirt, der den Unfall beobachtete, alarmierte sofort die Rettungskräfte. Die beiden Insassen erlitten bei dem heftigen Aufprall schwere Verletzungen, blieben jedoch bei Bewusstsein. Feuerwehrleute aus Lonigo befreiten sie aus dem Wrack.<BR \/><BR \/>Anschließend wurden die Verletzten vom Rettungsdienst versorgt und mit dem Notarzthubschrauber bzw. Rettungswagen ins Krankenhaus San Bortolo in Vicenza gebracht.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri nahmen die Ermittlungen auf, um die Ursache der technischen Störung zu klären, die zur Notlandung geführt hatte. Darüber hinaus führt auch die italienische Flugsicherheitsbehörde ANSV Erhebungen durch. <BR \/><BR \/>Über die Identität sowie den Gesundheitszustand der beiden Verletzten gibt es derzeit keine neuen Informationen.