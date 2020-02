Flugzeug bricht nach Landung auseinander

Die Maschine der türkischen Fluggesellschaft Pegasus mit 183 Menschen an Bord sei von der Landebahn abgekommen, auseinandergebrochen und in Brand geraten, berichteten türkische Medien am Mittwoch. Demnach gab es Verletzte, aber keine Toten.





#sabihagökçen havalimanında izmir-istanbul seferini icra eden pegasus uçağı pistten çıkarak yola savrulmuştur. İnşallah bir can kaybı olmamıştır.

Tüm yolculara geçmiş olsun.



Elazığ-Malatya-Van-İstanbul



Rabbim ülkemizi cümle kaza beladan sıkıntıdan muhafaza eylesin. pic.twitter.com/KgLXFihybD — HAKTAN (@tokadikebir) February 5, 2020

Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı inişte parçalandıhttps://t.co/4OdIfMMI3m pic.twitter.com/a2Ke7o9TbK — T24 (@t24comtr) February 5, 2020

Nach Berichten des Fernsehsenders NTV war das Flugzeug in der Stadt Izmir im Westen des Landes in Richtung Istanbul gestartet.

apa