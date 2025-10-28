Die Maschine vom Typ Cessna war an der kenianischen Ostküste gestartet und befand sich auf dem Weg in das Masai Mara National Reserve, ein bei Safaritouristen beliebtes Naturschutzgebiet im Südwesten des Landes. <h3>\r\n„Leider gibt es keine Überlebenden“<\/h3>Etwa 40 Kilometer nach dem Start stürzte das Flugzeug in der Region Kwale ab und ging in Flammen auf. Die Maschine brannte vollständig aus.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1231302_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Vertreter der Regionalregierung sprach zunächst von zwölf Menschen an Bord. Offizielle Stellen bestätigten später, dass sich insgesamt elf Personen im Flugzeug befanden. „Leider gibt es keine Überlebenden“, teilte Mombasa Air Safari mit.<h3>\r\nUrsache des Unglücks noch unbekannt<\/h3>Die kenianische Luftfahrtbehörde kündigte eine Untersuchung des Unglücks an. Zur möglichen Ursache des Absturzes liegen bislang keine Erkenntnisse vor.<BR \/><BR \/>Das Masai Mara National Reserve zählt zu den bekanntesten Safari-Zielen Ostafrikas. Besonders während der jährlichen Wanderung der Gnu-Herden aus der Serengeti in Tansania zieht das Gebiet zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.