Flugzeugabsturz in Afghanistan - viele Tote befürchtet

Der Flieger stürzte kurz nach 13.00 Uhr (Ortszeit) im Bezirk Deh Jak in der Provinz Gasni ab. Man befürchte viele Tote.





#AFG Taliban are around the site of the crashed passenger plane ✈️ In Deh Yaak district, After the crash , there was a big deafening noise, Taliban now trying to put an end to the fire, TWO tribal elders in the area tells me.