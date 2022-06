Fluss Po auf Rekordtief der letzten 70 Jahre

Die derzeitige Dürre, die Italiens längsten Fluss Po stark belastet, ist die schlimmste seit 70 Jahren. Dies berichtete die Flussbeobachtungsstelle bei einem Treffen in Parma am Freitag. Die Nachfrage nach Wasser in der Ebene des Flusses Po sei wegen der hohen Zahl der Einwohner und dem starken Wasserbedürfnis der Landwirtschaft groß, nach Monaten mit kaum Niederschlägen sei der Pegel des Flusses inzwischen auf ein Rekordtief gesunken.