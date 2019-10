Föhn sorgt für neue Temperatur-Rekorde im Oktober

Spitzenwerte gab es beispielsweise an den ZAMG-Wetterstationen in Leibnitz (27,8 Grad), Feldbach (27,5 Grad), Graz Straßgang (27,4 Grad), Graz Universität (27,2 Grad) und Fürstenfeld (27,0 Grad).





„Der Rekord an der Station Graz Universität ist besonders bemerkenswert, da hier schon seit 1894 gemessen wird“, hieß es seitens der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). In Kärnten gab es einen neuen Stationsrekord in St. Andrä/Lavanttal (26,5) und im Burgenland in Kleinzicken (26,5).Die Höchsttemperaturen liegen derzeit laut ZAMG um rund 10 bis 15 Grad über den für die Jahreszeit typischen Werten.

apa