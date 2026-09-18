Betroffen sind unter anderem die Fördervoraussetzungen für Schlepplifte in Kleinstskigebieten, die Priorisierung von Vorhaben bei begrenzten Haushaltsmitteln sowie die Möglichkeit eines ergänzenden Beitrags bei nachweislich geänderten anerkannten Kosten.<BR \/><BR \/>Neu definiert wird zudem die Anerkennung eines Betriebsjahres. Bei Anlagen mit ausschließlichem Winter- oder Sommerbetrieb sind dafür mindestens 60 Betriebstage erforderlich. Bei Anlagen mit Winter- und Sommerbetrieb müssen in beiden Saisonen jeweils mindestens 60 Betriebstage erreicht werden.<BR \/><BR \/>Für begünstigte Kapitalgesellschaften gilt künftig zudem ein Ausschüttungsverbot für Gewinne über einen Zeitraum von fünf Jahren ab Gewährung des Beitrags.<BR \/><BR \/>Für die entsprechenden Fördermaßnahmen sind im Jahr 2026 insgesamt 20 Millionen Euro vorgesehen.