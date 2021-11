Förderpreis: Agitus Visionen weitertragen

Die geborene Äthiopierin Gudeta hatte in Trient Soziologie studiert und war dann in ihre Heimat zurückgekehrt. Dort machte sie sich stark gegen das sogenannte „land grapping“ und prangerte das Vorgehen der multinationalen Unternehmen an – bis sie zu ihrer eigenen Sicherheit flüchten musste.Sie kehrte ins Trentino zurück und baute im Fersental ihre nachhaltige Ziegenzucht und Käserei auf. Für Ostern diesen Jahres wäre die Eröffnung ihres „Urlaub am Bauernhof“-Betriebes geplant gewesen.„Das kann nicht das Ende sein, auch wenn Agitu physisch nicht mehr präsent ist, ihr geistiges Erbe wollen wir weiterführen“, erklärte Freundin Monika Gross bei der gestrigen Vorstellung der Initiative.Zusammen mit Marion Maier, Martina Schullian, Alessandra Piccoli und Susanne Elsen hat sie eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um den Förderpreis auf die Beine zu stellen. Bis Ende Februar 2022 können Bewerbungen eingehen, im Frühjahr des kommenden Jahres soll der Preis dann erstmals vergeben werden. Zur Verfügung gestellt wird er von Ethical Banking der Raiffeisenkasse Bozen sowie der Cassa Rurale Alta Valsugana. Die Jury bildet die Arbeitsgruppe. Trägerverein ist „Südtiroler Ärzte für die Welt“.Der Förderpreis – dotiert mit 2000 Euro – wird an Frauen gegeben, die eine innovative Tätigkeit in der Landwirtschaft in der Region Trentino/Südtirol im Sinne von Agitu Gudetas Visionen und Wirken ausüben. Man kann selber den Antrag stellen oder auch von Dritten vorgeschlagen werden.Der Kontakt erfolgt über „Südtiroler Ärzte in der Welt“, E-mail: [email protected]

