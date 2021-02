Förderschecks für junge Sommersporttalente

Aufgrund der Corona-Pandemie musste bereits die zweite Übergabefeier an verdiente Sportlerinnen und Sportler abgesagt werden. In einer Videokonferenz hat Sporthilfe-Präsident Giovanni Podini allen Sportlern für die gezeigten Leistungen gratuliert und ihnen versichert, dass die Sporthilfe sie auch in Zukunft im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen wird.Die Südtiroler Sporthilfe als gemeinnütziger Verein, freut sich jedes Jahr aufs Neue, den Südtiroler Nachwuchssportlern anhand eines finanziellen Zuschusses die Sportausübung zu erleichtern. Dabeistehen sowohl Leistungskriterien als auch soziale und familiäre Kriterien im Fokus.Zudem erachtet die Sporthilfe die Partnerschaften mit Südtiroler Großunternehmen als sehr wichtig, sie sei in Zeiten wie diesen unerlässlich. „An dieser Stelle möchte der Vorstand der Sporthilfe sich herzlich bei den vielen großen und kleineren Partnern bedanken, die trotz Pandemie und wirtschaftlichen Schwierigkeiten ihre Unterstützung wieder zugesagt haben“, lautet es in einer Aussendung der Sporthilfe.

stol