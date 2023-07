Foggia: 2 junge Brüder tot in Bewässerungsbecken aufgefunden

Taucher suchten nach den beiden Brüdern. - Foto: © ANSA / VIGILI DEL FUOCO

Seit dem Dienstagnachmittag suchten zahlreiche Einsatzkräfte in Manfredonia bei Foggia nach 2 rumänischen Brüdern im Alter von 6 und 7 Jahren. Die Eltern der Kinder hatten sie als vermisst gemeldet, nachdem sie die beiden nicht zu Hause antrafen.Nach mehrstündiger Suche konnten die Hausschuhe der Kinder am Rande eines Bewässerungsbecken gefunden werden. In der Folge konzentrierte sich die Suche auf das rund 3 Meter tiefe Becken. Die Suche nach den beiden Buben wurde durch die schlechten Lichtverhältnisse erschwert.Schließlich erreichte die Eltern in der Nacht die traurige Nachricht: Die beiden Brüder konnten nur noch tot aufgefunden werden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die beiden sich im Bewässerungsbecken aufgrund der großen Hitze abkühlen wollten und dabei ertrunken sind.