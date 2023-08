Foppa: „Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind“

„ Das Gefährlichste im Leben einer Frau ist es, sich von ihrem Partner zu trennen. ” — Brigitte Foppa (54), Landtagsabgeordnete der Grünen.

Am Tag nach dem Mord an der 21-jährigen Celine Frei Matzohl sitzt der dringend Tatverdächtige Omer Cim (28) im Bozner Gefängnis und schweigt. Ausgerechnet am heutigen Montag stattete die Landtagsabgeordnete Brigitte Foppa (Die Grünen) einen bereits seit längerem geplanten Besuch im Bozner Gefängnis ab. Sie zeigt sich vom Mord an der jungen Südtirolerin erschüttert.„Wie betroffen, wie traurig, wie zornig macht mich der Tod von Celine Frei Matzohl. Seit Jahren gibt es keinen Rückgang an Femiziden in unserer Region“, betont Foppa.Allein in Südtirol wurden in den vergangenen 3 Jahren 8 Frauen Opfer einer Bluttat. (Hier lesen Sie mehr zu Frauenmorde in Südtirol und Italien.) Die junge Frau wurde am gestrigen Sonntag, nachdem sie von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden war, in der Wohnung ihres Ex-Freundes im Zentrum von Schlanders tot aufgefunden.„Das Gefährlichste im Leben einer Frau ist es, sich von ihrem Partner zu trennen. Und dass der gefährlichste Ort für eine Frau die eigene Wohnung oder eben jene ihres Ex ist“, sagt die Landtagsabgeordnete der Grünen und spielt dabei auf eine Reihe an Frauenmorden, die sich allein in diesem Jahr zugetragen haben, an.Die Statistik der Frauenmorde in Italien ist nämlich erschreckend: In den ersten 7 Monaten des Jahres 2023 gab es bereits 70 Femizide (hier finden Sie mehr dazu). „Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind“, so Foppa, die hofft, dass die Diskussion über den Mord an Celine Frei Matzohl zu einem Nachdenken über die Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen anregt.Dabei betont die Landtagsabgeordnete, dass sie keinen Generalverdacht hegen wolle. Vielmehr möchte sie darauf hinweisen, wie viel Gewaltbereitschaft geduldet und in der Gesellschaft bagatellisiert werde. „Und damit fängt alles an. Und es endet dort, wo Celine Frei Matzohls Leben geendet hat“, so Foppa abschließend.