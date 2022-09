Ford ruft in den USA knapp 200.000 SUV wegen Brandgefahr zurück

Grund für den Rückruf sind Berichte über 25 Brände in den Gebläsemotor-Baugruppen bei Fahrzeugen der Modelle Ford Expedition und Lincoln Navigator der Jahre 2015 bis 2017, teilte der Konzern am Donnerstag mit.3 von den Bränden hätten zu Sachschäden an Gebäuden geführt und in einem Fall sei es zu leichten Verletzungen gekommen. Das Problem betrifft internen Daten zufolge SUV mit höherer Laufleistung und Betriebsdauer. Ford hat im laufenden Jahr 52 separate Rückrufaktionen vorgenommen, die insgesamt etwa 7,4 Millionen Fahrzeuge betreffen.