Im Mittelpunkt neuerlicher Befragungen standen erneut Angehörige von Antonella Di Ielsi (50) und ihrer Tochter Sara Di Vita (15), die kurz nach Weihnachten offenbar durch Rizinvergiftung ums Leben kamen.<BR \/><BR \/>Nach Angaben aus Ermittlerkreisen sollen sich bei mehreren Aussagen Widersprüche ergeben haben. Im Mittelpunkt der aktuellen Maßnahmen steht Laura Di Vita, die Cousine des Ehemannes bzw. Vaters der Mordopfer, Gianni di Vita. Sie wurde bereits mehrfach ausführlich verhört und soll nun erneut im Polizeipräsidium von Campobasso erscheinen, wobei die Befragung diesmal unter der direkten Leitung der Staatsanwältin von Larino, Elvira Antonelli, stattfinden wird.<h3>\r\nDiskussion über Rizin in Internetforen<\/h3>Parallel dazu untersucht die Polizei zahlreiche Chats in Internetforen, in denen über Monate hinweg über Rizin diskutiert worden sein soll. Dabei tauchten immer wieder dieselben zwei Nicknames auf. In den Chats wurden unter anderem Fragen gestellt wie: „Ist der Kauf großer Mengen von Rizinussamen online nachvollziehbar?“ oder „Können Zollbehörden informiert werden, wenn Privatpersonen solche Samen bestellen?“.<BR \/><BR \/>Die ersten verdächtigen Einträge reichen bis in den vergangenen Sommer zurück. Ein Nutzer fragte damals in einem Forum angeblich, „wie man einen Lehrer vergiften könne“, und erklärte dazu, an der Handlung eines Romans zu arbeiten. Andere Nutzer meldeten die Beiträge wegen ihrer Hartnäckigkeit und Gefährlichkeit, woraufhin der Verfasser offenbar das Forum wechselte.<BR \/><BR \/>In weiteren Nachrichten fragte derselbe Nutzer laut Ermittlern, ob ein Opfer „die Mahlzeit beenden oder sie wegen des bitteren Geschmacks sofort ausspucken würde“. Später wurde zudem nach einer Substanz gefragt, „die auf das zentrale Nervensystem wirkt und selbst einen einzigen Schrei verhindert“.<h3>\r\nWeitere Vernehmungen angesetzt<\/h3>Die Ermittler prüfen derzeit mögliche Verbindungen zwischen diesen Chats und dem Doppelmord in der Region Molise. Zugleich versuchen sie, die Identität und Herkunft der beiden anonymen Nutzer zu klären.<BR \/>Für die kommenden Tage sind weitere Vernehmungen angesetzt, mit besondere Aufmerksamkeit auf Laura Di Vita. Eine unmittelbare Wende in dem Fall wird von den Ermittlern jedoch nicht erwartet. <BR \/><BR \/>Nach Angaben aus Ermittlerkreisen werden zudem noch mehrere Wochen benötigt, bevor erste Schlussfolgerungen gezogen werden können. Auch ein erneuter Ortstermin im Haus der Familie in Pietracatella zur Suche nach möglichen Rizinspuren ist geplant. Die Ergebnisse der Obduktionen sollen voraussichtlich Ende des Monats vorliegen.