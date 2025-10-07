Eine Autopsie hat am Dienstag eine gewaltsame Todesursache bei der Italienerin Luisa Asteggiano (45) ausgeschlossen, die am Sonntag leblos auf der Baleareninsel Formentera aufgefunden worden war. <BR \/><BR \/>Der Fall galt zunächst als möglicher Femizid durch ihren Partner. Daher war Ivan Sauna, der 51-jährige Lebensgefährte der Frau, festgenommen worden. Doch die Obduktion ergab, dass die Frau aus Bra in der piemontesischen Provinz Cuneo, nicht ermordet wurde, teilte das Kommando der Guardia Civil der Balearen in einer Erklärung mit. „Nach der entsprechenden Obduktion wurde festgestellt, dass der Tod nicht durch ein gewaltsames Ereignis verursacht wurde, womit geschlechtsspezifische Gewalt ausgeschlossen wird“, erklärten die Ermittler. <BR \/><BR \/>Der Lebensgefährte der Frau, der vor einem Untersuchungsrichter vorgeführt wurde, ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die Anwälte Saunas hatten davor erklärt, dass die Verletzungen der Frau „mit einem häuslichen Unfall vereinbar seien “. Asteggiano wurde am Sonntag gegen 8 Uhr morgens tot in ihrer Wohnung in Es Pujols, einem Ort auf Formentera, gefunden, wo sie seit Jahren mit ihrem 15-jährigen Sohn lebte. <BR \/><BR \/>Die Ermittler der Guardia Civil, die am Tatort eintrafen, schlossen zunächst keine der Möglichkeiten aus, einschließlich, dass die Frau Opfer eines Femizids geworden sein könnte. Der aus Busto Arsizio stammende Ivan Sauna lebt ebenfalls schon seit mehreren Jahren auf Formentera, wo er Ferienwohnungen vermietet. Sein Anwalt begrüßte die Freilassung seines Mandanten. „Er war fest davon überzeugt, seine Unschuld beweisen zu können“, sagte der Verteidiger vor spanischen Medien.