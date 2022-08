Forni-Gletscher in Lombardei in 10 Jahren um 400 Meter geschrumpft

Foto: © ANSA / Daniel Dal Zennaro

Geschätzt wird, dass der Rückzug des Gletschers am Ende des Sommers mindestens 50 Meter betragen wird. Die Länge des Indren-Gletschers im Monte-Rosa-Massiv hat sich im vergangenen Jahr um 40 Meter und in zwei Jahren um 60 Meter reduziert. Ein Verlust, der in den vergangenen 50 Jahren noch nie in diesem Ausmaß verzeichnet wurde, betonten die Experten.Bis zum 3. September prüft die Umweltorganisation Legambiente zusammen mit italienischen Glaziologen die Lage der Gletscher im Alpenbogen. Beobachtet wird der Zustand der Gletscher in 5 Etappen vom Aostatal bis Friaul-Julisch Venetien. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Marmolata-Gletscher geschenkt. Am 3. Juli waren dort bei einem Gletscherbruch 11 Personen ums Leben gekommen. Die Alpengletscher schrumpfen immer mehr. Über 200 davon sind seit Ende des 19. Jahrhunderts bereits verschwunden und haben Schutt und Felsen Platz gemacht. Eine Folge der globalen Erwärmung, geht aus dem jüngst veröffentlichten Bericht von Legambiente hervor.