Forscher fordern Verbot von Filterzigaretten

Sie finden sich auf Gehwegen, an Stränden, in Gleisbetten und um Wartehäuschen: Zigarettenstummel sind weltweit das am häufigsten weggeworfene Abfallprodukt. Das ist nicht nur problematisch wegen der in den Stummeln enthaltenen Giftstoffe. Die Filter bestehen zudem zum Großteil aus dem nur schwer abbaubaren Kunststoff Celluloseacetat.





Milliarden achtlos weggeschnippter Kippen tragen so täglich zum wachsenden Plastikmüllproblem bei. Wissenschaftler aus London und San Diego fordern deswegen im „British Medical Journal“, den Verkauf von Filterzigaretten komplett zu verbieten.Sie argumentieren, dass die Filter ohnehin eine Mogelpackung seien: eingesetzt, um Tabak zu sparen und die Menschen glauben zu lassen, sie würden das Rauchen weniger schädlich machen. „Wir wissen nun, dass dieses Sicherheitsargument ein Märchen war – eines von vielen, welche die Tabakindustrie erfunden hat, um Zigaretten zu verkaufen“, schreiben Thomas Novotny von der San Diego State University und seine Kollegen von der London School of Hygiene & Tropical Medicine in ihrem Leitartikel.Die Filter führen demnach sogar dazu, dass Raucher kräftiger an einer Zigarette ziehen, sodass Karzinogene tiefer ins Lungengewebe inhaliert werden. 2017 berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass bis zu 2 Drittel aller Zigarettenstummel auf dem Boden landen.Bei 15 Milliarden verkauften Glimmstängeln mache das 10 Milliarden Stummel – jeden Tag. Diese bestehen zum Großteil aus Celluloseacetat, einem Kunststoff, der nur sehr langsam biologisch abgebaut wird. So kann es bis zu 10 Jahre dauern, bis sich ein Zigarettenfilter vollständig zersetzt hat.Novotny und Kollegen mahnen: „Wenn es uns nicht gelingt, die Billionen Zigarettenstummel, die jährlich zur weltweiten Abfallbelastung beitragen, zu reduzieren, untergraben wir unsere Bemühungen, den weltweiten Plastikmüll einzudämmen, und verpassen die Gelegenheit, die globale Tabakepidemie zu beenden.“

dpa