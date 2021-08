Forscher machen erstaunlichen Grabfund in Pompeji – Bildergalerie

Archäologen haben in der versunkenen Stadt Pompeji am Golf von Neapel in Italien einen überraschenden Fund gemacht. In einem antiken Grab fanden die Experten mumifizierte Überreste eines Menschen, wie der Archäologiepark am Dienstag mitteilte. „Das war für alle eine Überraschung, selbst für die Spezialisten in Grab-Archäologie“, sagte der Direktor des Archäologieparks, Gabriel Zuchtriegel.