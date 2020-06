Forscher: Mehr als die Hälfte aller Schildkrötenarten bedroht

„Jedes Jahr werden weltweit Hunderttausende von Schildkröten für den Wildtierhandel gesammelt, vor allem um sie als Heimtiere zu halten oder – insbesondere in Ostasien – zu essen“, teilte die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung mit.Im Mai hätten beispielsweise mexikanische Behörden 15.000 Schildkröten beschlagnahmt, die nach China geschmuggelt werden sollten. In Madagaskar seien 2018 binnen weniger Monate etwa 18.000 Tiere konfisziert worden.„Viele Schildkrötenarten leben sehr lange und legen nur wenige Eier. Das bedeutet, dass gerade solche Arten durch das Abfangen von geschlechtsreifen Weibchen in kürzester Zeit ausgerottet werden können“, erklärte der Dresdner Senckenberg-Forscher Uwe Fritz. Wenn der Handel nicht verboten oder eingeschränkt werde, verliere man in den nächsten Jahren zahlreiche Schildkrötenarten unwiederbringlich.Fritz hat gemeinsam mit 50 internationalen Schildkröten-Fachleuten die globale Überblicksstudie zum Gefährdungsstatus aller Schildkrötenarten verfasst. Demnach sind sie weltweit eine der am stärksten bedrohten Tiergruppen überhaupt. Nach Meinung der Wissenschafter könnten bei bestimmten Arten Zuchtprogramme mit anschließender Auswilderung helfen. Man müsse auf jeden Fall schnell handeln, bevor es zu spät sei, betonte Fritz.

apa/dpa