Forschung: Schwangerschaft beschleunigt vorübergehend die Alterung

Stress ausschlaggebender Faktor

Die wesentlichen Ergebnisse, so eine Aussendung der Yale School of Medicine (New Haven/US-Staat Connecticut): „Von der frühen bis zur späten Schwangerschaftsperiode - also für rund 20 Wochen - steigt das biologische Alter, das durch epigenetische Vorgänge bestimmt wird, um rund zwei Jahre. Das deutet darauf hin, dass eine Schwangerschaft die Alterungsprozesse wirklich beschleunigt.“Als O'Donnel und sein Team allerdings bei jungen Müttern die Untersuchungen später wiederholten, staunten sie. Der Wissenschafter erläuterte: „Drei Monate nach der Entbindung sahen wir eine erstaunliche Abnahme des biologischen Alters - und zwar bei mancher der Frauen um bis zu acht Jahre.“Die Forschenden hatten die sogenannte DNA-Methylierung von 199 Frauen untersucht, die im Rahmen einer anderen Studie Blutproben in der frühen, mittleren und späten Schwangerschaft abgegeben hatten. Bei 68 Frauen war 3 Monate nach der Entbindung eine vierte Blutprobe entnommen worden, schrieb dazu jetzt auch das Deutsche Ärzteblatt.Das Anhängen von Methylgruppen an die Erbsubstanz beeinflusst die Ablesbarkeit der DNA und somit das biologische Alter, das aus den Mustern abgelesen werden kann. Laut den Experten ist Stress der ausschlaggebende Faktor. Zu solchen epigenetischen Veränderungen führen auch schwere Verletzungen, chirurgische Eingriffe oder Krankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck.Die Forschungsergebnisse zeigen starke und sehr rasche Veränderungen. Bei nur 18 Wochen zwischen der ersten Untersuchung und der Geburt des Kindes der Teilnehmerinnen erfolgten die epigenetischen Veränderungen ausgesprochen schnell: Je nach verwendeter Bewertungsmethode (biologische Uhren) erhöhte sich das biologische Alter um 1,19 bis 2,52 Jahre. Eine Adipositas zu Schwangerschaftsbeginn ließ es noch um zusätzlich 0,66 bis 1,42 Jahre steigen.