FORST-Lkw kippt um: Fahrer schwer verletzt

Der einheimische Lenker (Jahrgang 1974) eines mit Getränkekisten und Bierfässern beladenen Dreiachsers war in Richtung Süden unterwegs, als er kurz vor der Pizzeria Harpf von der Straße abkam und gegen einen Wehrstein prallte. Beim Versuch zu korrigieren, geriet er schließlich auf die Gegenfahrbahn, kippte mit seinem Schwerfahrzeug um und blieb auf der Seite liegen. Die Ladung – hauptsächlich Leergut – landete im Graben.Auch wenn der Fahrer zunächst alleine aus der Fahrerkabine aussteigen konnte und die ganze Zeit ansprechbar war: Er erlitt schwere Kopfverletzungen. Die Sanitäter des Weißen Kreuz und der Notarzt kümmerten sich um die Erstversorgung des Mannes und brachten ihn dann ins Krankenhaus von Brixen, wo nun über eine Verlegung nach Bozen diskutiert wird.Für die umfangreichen Aufräumarbeiten am Unfallort – die Kisten und Fässer waren von der Ladefläche in den Graben gestürzt – standen die Freiwilligen Feuerwehren von Brixen und Tschötsch im Einsatz.Die Carabinieri haben die Unfallerhebungen aufgenommen. Die Straße musste nur kurz gesperrt werden und ist nun einspurig befahrbar.

