Wer in Südtirol über das Internet auf medizinische Dienstleistungen zugreift, bewegt sich in einem System der zwei Geschwindigkeiten. Auf der einen Seite zeigen sich die Bürger technisch überdurchschnittlich versiert und nutzen Fernbehandlungen deutlich häufiger als im Rest Italiens. Auf der anderen Seite stockt der Ausbau genau dort, wo Patientendaten eigentlich nahtlos zusammenfließen sollten. Zu diesem zwiespältigen Befund kommt eine aktuelle Untersuchung der unabhängigen Gesundheitsstiftung Fondazione Gimbe, die auf dem Forum Risk Management im toskanischen Arezzo vorgestellt wurde.<BR \/><BR \/>Die Ausgangslage für den digitalen Wandel im Gesundheitswesen ist in Südtirol grundsätzlich besser als im gesamtstaatlichen Durchschnitt. Laut den Erhebungen des Statistikinstituts Istat aus dem Jahr 2025 verfügen 60,4 Prozent der Südtiroler im Alter zwischen 16 und 74 Jahren zumindest über grundlegende digitale Kompetenzen – italienweit liegt dieser Wert lediglich bei 54,3 Prozent.<BR \/><BR \/>Doch diese generelle Vertrautheit mit Computer und Smartphone führt nicht zwangsläufig dazu, dass auch die offiziellen Behördenportale intensiver genutzt werden. So griffen in den vergangenen zwölf Monaten 46,4 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren auf den digitalen Identitätsnachweis Spid oder den elektronischen Personalausweis zurück, um Online-Dienste in Anspruch zu nehmen. Damit liegt die Autonome Provinz Bozen sogar knapp unter dem italienischen Mittelwert von 47 Prozent.<h3>\r\nTelemedizin als Vorzeigebereich<\/h3>Deutlich positiver fällt die Bilanz bei der medizinischen Versorgung aus der Ferne aus. Mit Stand September 2026 nahmen in Südtirol rechnerisch 25 von 1000 Einwohnern telemedizinische Leistungen in Anspruch. Im gesamtstaatlichen Vergleich waren es im selben Zeitraum nur 16,6 Personen je 1000 Einwohner. Das Land nimmt hier also eine Vorreiterrolle ein, was die Verbreitung moderner Betreuungsinstrumente betrifft.<BR \/><BR \/>Auch die technische Infrastruktur wächst: Nach Angaben des Portals Connetti Italia wurden in Südtirol bislang 124 Gesundheitseinrichtungen an das schnelle Netz angebunden. Das Projekt ist Teil des staatlichen Plans „Vernetztes Gesundheitswesen“ (Sanità connessa), der über den Wiederaufbaufonds PNRR finanziert wird und italienweit bereits 9.254 Einrichtungen mit Übertragungsraten von mindestens einem Gigabit pro Sekunde versorgt hat.<h3>\r\nNachholbedarf bei der elektronischen Gesundheitsakte<\/h3>Die eigentliche Baustelle verortet die Stiftung Gimbe jedoch bei der elektronischen Gesundheitsakte (Fascicolo sanitario elettronico 2.0). Während die Südtiroler Bevölkerung dem System durchaus Vertrauen entgegenbringt, hinkt die technische Bereitstellung der Inhalte hinterher. Im Oktober 2026 hatten 55 Prozent der Bürger ihre Zustimmung erteilt, dass ihre Akte eingesehen werden darf – ein Wert, der merklich über dem italienischen Durchschnitt von 44 Prozent liegt.<BR \/><BR \/>Allerdings finden Patienten und Ärzte in diesen Akten oft noch nicht alles, was dort eigentlich hinterlegt sein sollte. Im März 2026 waren in Südtirol erst 55 Prozent der 20 untersuchten Dokumententypen digital verfügbar. Der gesamtstaatliche Schnitt lag zu diesem Zeitpunkt bereits bei 73 Prozent. Für die Autoren der Studie ist das ein entscheidender Knackpunkt: Erst wenn sowohl die Zustimmung der Patienten als auch die vollständige Einspeisung aller Befunde und Dokumente zusammenspielen, wird die elektronische Akte im medizinischen Alltag zu einem wirklich funktionierenden Werkzeug.