Der Kulturgüter-Kodex (Gesetzesdekret 42\/ 2004) regelt den Umgang mit Kulturgütern und ahndet u.a. den illegalen Handel, Zerstörung von Kulturgütern oder unerlaubte archäologische Ausgrabungen.<BR \/><BR \/>Im Jahr 2022 hatte Wachtler, der das Museum „DoloMythos“in Innichen betreibt, einige Fossilien in einer wissenschaftlichen Publikation beschrieben. Infolge einer Anzeige wurden bei bei ihm dann rund 700 Fundstücke beschlagnahmt. <BR \/><BR \/>Knackpunkt des Strafverfahrens, das gestern mit der Einvernahme der ersten Zeugen begonnen hat, sollen aber letztendlich 13 Fossilien sein: Geklärt werden soll, woher sie stammen, wer sie gefunden hat, ob es eine Genehmigung zum Abbau gab und ob die Funde fristgerecht gemeldet wurden. <BR \/><BR \/>Wachtler selbst zeigte sich gegenüber den „Dolomiten“ überzeugt, anhand von Fotos belegen zu können, woher die Fossilien stammen und dass er die meisten von ermächtigten Sammlern aus dem Trentino zur Begutachtung erhalten habe. „Ich sehe diese Fossilien vom Forschungsstandpunkt aus“, betonte Wachtler. Entsprechend habe er sie untersucht und wissenschaftlich beschrieben. Im März sollen vor Richter David Cognolato u.a. Vertreter des Naturmuseums aussagen, in deren Obhut sich die meisten der Fundstücke inzwischen befinden. <BR \/><BR \/> Bereits im Jahr 2010 hatten die Carabineri in den Lagerräumen von Wachtlers Museum rund 3500 Fossilien sichergestellt. Damals wurde ihm illegaler Abbau und Besitz von Fossilien vorgehalten – das Verfahren endete mit einer Bewährungsstrafe. Weitere folgten. „Von vier Verfahren habe ich drei gewonnen“, resümiert Wachtler – und hofft auch im behängenden Verfahren auf einen Freispruch.