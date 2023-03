Fotovoltaik-Betrug: 41 Unternehmen und 8 Personen verurteilt

Den 40 Unternehmen gelang es, Beiträge in Höhe von 65 Millionen Euro zu erhalten

Immobilien und gepfändete Gelder wurden beschlagnahmt. Die Finanzpolizei Bozen hat wegen der unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Fördermitteln ermittelt.Die Ermittlungen richteten sich gegen eine Gesellschaft, deren Sitz ursprünglich in Padua lag und der später nach Bozen verlegt wurde.Das Unternehmen besaß 9 Fotovoltaikanlagen in der Basilikata, 6 davon mit einer Leistung von mehr als einem Megawatt und 3 mit einer geringeren Leistung.Die Anlagen belegen eine Gesamtfläche von 290.000 Quadratmetern, was der Fläche von 40 Fußballfeldern entspricht.Das Unternehmen hat die Anlagen an 40 Zweckgesellschaften verpachtet, um die Parks in 246 kleinere Anlagen aufzuteilen und durch Falscherklärungen gegenüber dem GSE (Gestore dei Servizi Energetici) den Anschein zu erwecken, dass jede Anlage eine Leistung von weniger als 50 Kilowatt habe.Den 40 Unternehmen gelang es, Beiträge in Höhe von 65 Millionen Euro zu erhalten, die ausschließlich kleinen Fotovoltaikanlagen vorbehalten waren. Die Beträge wurden, getarnt als Pachtzahlungen, an die Muttergesellschaft gezahlt.Den mutmaßlichen Betrug beziffert die Staatsanwaltschaft Venedig auf rund 45 Millionen Euro und die Staatsanwaltschaft Bozen auf restliche 20 Millionen Euro.Als Sicherheiten wurden Fotovoltaikanlagen in der Provinz Matera, Immobilien in Deutschland, Rechte und Bankkonten in Höhe von etwa 40 Millionen Euro, sowie 7,8 Millionen Mehrwertsteuerguthaben beschlagnahmt.