Frachter droht vor Tunesiens Küste zu sinken

Vor der Küste Tunesiens droht nach Regierungsangaben Treibstoff aus einem in Seenot geratenen Frachter auszulaufen. Das tunesische Umweltministerium teilte am Samstag mit, es sei ein Notfallplan aktiviert worden, um eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Das Schiff liegt demnach im Golf von Gabès rund 7 Kilometer vor der Küste und hat etwa 750 Tonnen Diesel an Bord.